Mais de cem entidades e personalidades assinaram um manifesto que pede que a Câmara Municipal de São Paulo aprove a instalação de CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar e combater o assédio sexual contra mulheres na cidade. O documento será lançado na segunda (21).

Entre os signatários estão a ex-modelo Luiza Brunet, as deputadas federais Erika Hilton (PSOL-SP) e Sâmia Bomfim (PSOL-SP) e a Comissão de Direitos Humanos da OAB (Ordem de Advogados do Brasil) de São Paulo. A iniciativa é da Bancada Feminista, mandato coletivo do PSOL na Câmara.

"O assédio sexual contra mulheres é uma epidemia na cidade de São Paulo. Queremos a realização de uma CPI para entender a profundidade do problema, avaliar o que a atual gestão tem feito e, principalmente, para propor políticas públicas que combatam essa violência contra as mulheres", afirma a covereadora Silvia Ferraro.

O abaixo-assinado pede que a CPI faça a elaboração de políticas públicas e de protocolos de prevenção de casos de assédio.

Há um limite de CPIs que podem funcionar ao mesmo tempo na Casa e, como a comissão da Poluição Petroquímica deve se encerrar neste mês, as vereadoras do PSOL estão lançando a campanha para pressionar os parlamentares.

