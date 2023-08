O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) realizou nesta segunda-feira (21) um check-up geral com o cardiologista Maurício Wajngarten. O médico, um dos mais conceituados do país, é pai de Fabio Wajngarten, advogado do ex-mandatário e ex-secretário de Comunicação da Presidência.

O ex-presidente Jair Bolsonaro em São Paulo - Marlene Bergamo - 25.jun.2023/Folhapress

A consulta foi realizada após Bolsonaro passar a manhã reunido com advogados. O encontro se deu em meio ao recrudescimento de denúncias contra pessoas de seu entorno e contra atos praticados durante o seu governo, como no caso das joias que supostamente teriam sido vendidas ilegalmente nos EUA.

Desde que tomou uma facada durante a campanha de 2018, o ex-presidente já passou por quatro cirurgias devido ao atentado. A primeira delas foi realizada logo depois da facada, em setembro daquele ano. Seis dias depois, ele foi submetido a outro procedimento para desobstrução do intestino.

No fim de janeiro de 2019, quando já era presidente da República, Bolsonaro fez uma cirurgia para retirada de uma bolsa de colostomia que havia sido colocada após o ataque. Em setembro do mesmo ano, passou por outra operação para corrigir uma hérnia na cicatriz de uma cirurgia anterior.

Em junho de 2021 e em janeiro de 2022, Bolsonaro também foi internado devido a problemas no intestino. Geralmente, ele afirma que as dores são consequências do atentado.

Em janeiro deste ano, o ex-presidente foi internado em Orlando, nos Estados Unidos, após sentir fortes dores abdominais. Ele foi socorrido no dia 9 daquele mês, um dia após os ataques golpistas ocorridos em Brasília.