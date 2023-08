Os advogados de Jair Bolsonaro (PL) dizem que vão entregar ainda nesta semana ao Supremo Tribunal Federal (STF) os extratos bancários com todas as movimentações financeiras dele nos anos recentes.

O ex-presidente Jair Bolsonaro, em Brasília - Adriano Machado - 12.jul.2023/Reuters

Eles afirmam que estão finalizando um relatório para esclarecer e detalhar todas as movimentações financeiras do ex-presidente. Pretendem, com isso, se antecipar à quebra dos sigilos das contas de Bolsonaro e de Michelle Bolsonaro, autorizadas na semana passada pelo ministro Alexandre de Moraes.

O magistrado atendeu a um pedido da Polícia Federal, que investiga o casal no caso das joias.

De acordo com o advogado Daniel Tesser, o ex-presidente tem explicação para todos os depósitos feitos em suas contas.

O maior deles, de R$ 432 mil, diz Tesser, corresponde ao reembolso do plano de saúde para cobrir as intervenções cirúrgicas e os tratamentos de saúde decorrentes da facada que Bolsonaro levou na campanha presidencial de 2018.

"Ele é tão honesto que abriu mão até mesmo de sua aposentadoria no período em que foi presidente", afirma.

Além de "proventos" correspondentes ao salário, Bolsonaro recebeu depósitos de maior valor decorrentes da venda de um carro e de um jet ski, diz o advogado.

Na semana passada, Alexandre de Moraes autorizou a quebra dos sigilos das contas bancárias e fiscal não apenas de Bolsonaro e Michelle, mas também de outras pessoas envolvidas no caso das joias, no Brasil e no exterior.

Entre os atingidos estão o tenente-coronel Mauro Cid e seu pai, o general Mauro Lourena Cid. Eles teriam comercializado as joias de Bolsonaro nos EUA.