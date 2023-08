A vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo, foi submetida a uma cirurgia de emergência na quinta-feira (24), nos Estados Unidos, por causa de um câncer no intestino. O procedimento foi bem-sucedido, e ela passa bem, de acordo com a PGR (Procuradoria-Geral da República).

Lindôra Araújo durante sessão plenária no STF, em Brasília - Nelson Jr. - 20.abr.2022/Divulgação STF

Braço direito do procurador-geral da República, Augusto Aras, Araújo havia viajado à Califórnia para visitar familiares. À coluna, a assessoria de comunicação da PGR afirma que a vice-procuradora-geral se encontrava de férias, e a cirurgia não estava programada.

Nesta sexta-feira (25), Aras nomeou o subprocurador-geral da República Humberto Jacques para atuar em casos criminais de competência do STF (Supremo Tribunal Federal), até então sob a alçada de Araújo.

Após a recuperação do procedimento cirúrgico, a expectativa é que a vice-procuradora-geral retorne em breve para o Brasil.

