No sábado (2), o escritor mineiro Pedro Maciel lança um exemplar do seu novo romance, "O Diário Perdido de Shakespeare" (ed. Iluminuras) do último andar do edifício Niemeyer, localizado na praça da Liberdade, em Belo Horizonte.

Sim, ele vai jogar o livro do alto do prédio.

Foto da capa do livro "O Diário Perdido de Shakespeare”, do escritor mineiro Pedro Maciel - Divulgação

"Estará feito, assim, o lançamento neste edifício que considero um dos mais bonitos do país e que me impactou desde a juventude, quando estudava no colégio Pitágoras e passava pela praça para ir à escola", conta o também artista plástico.

Autor de "Retornar com os Pássaros" (ed. Leya) e apaixonado por arquitetura, Maciel fez uma das últimas entrevistas com Oscar Niemeyer para um ensaio na Revista Caliban.

Na conversa, o arquiteto comunista se declara contra o processo de cassação do então presidente Fernando Collor. "Sou contra este impeachment. Detesto esse clima de delação que vai se instituir entre nós", disse Niemeyer.

O escritor mineiro Pedro Maciel - Divulgação

TRIBUTO

A atriz Maria Fernanda Cândido participou da leitura de "O Livro Vivo", texto teatral de Giovani Tozi em homenagem ao apresentador Jô Soares, morto há um ano. A ex-esposa do humorista Flávia Pedras Soares compareceu ao evento ao lado da mulher, a cantora Zélia Duncan. O escritor Matinas Suzuki Jr., autor em parceria com o apresentador de "O Livro de Jô: Uma Autobiografia Desautorizada", em que se baseou o texto teatral, também esteve presente. A leitura foi apresentada na semana passada, no Instituto Artium de Cultura, em São Paulo.