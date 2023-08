O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, será homenageado em um jantar no Armazém do Campo, do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), região central de São Paulo, na próxima sexta (18).

Os organizadores afirmam que o encontro é um "reconhecimento pela atuação de Silvio Almeida em defesa do povo brasileiro" e sua luta pela democracia.

O ministro Silvio Almeida no CCBB, em Brasília - Pedro Ladeira - 8.dez.22/Folhapress

Além do MST, o evento é realizado em conjunto com o grupo Prerrogativas, formado por advogados e profissionais de Direito, a Associação de Juízes pela Democracia (AJD) e a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD).

O encontro é um sinal de apoio após Almeida ser ameaçado de deixar o comando da pasta na reforma ministerial do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O coordenador nacional do MST, João Paulo Rodrigues, o coordenador do Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho, o advogado Ney Strozake e a desembargadora aposentada Kenarik Boujikian vão participar do jantar.

A presença de lideranças partidárias, do movimento sindical e do mundo jurídico são esperadas. Na refeição, será servido cuscuz à paulista e galinhada como pratos principais. De entrada, haverá vinagrete de chuchu. Para arrematar, doce de banana prata.