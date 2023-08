Alunos, professores e servidores da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) afirmam que estão sofrendo perseguição e retaliação por se posicionarem contra a gestão do reitor Valdiney Veloso Gouveia.

Na semana passada, estudantes e docentes foram intimados pela Polícia Federal (PF) a depor por falas ditas durante eventos realizados dentro da instituição. Eles são acusados pela instituição de crime contra a honra e ameaça ao reitor.

O reitor da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Valdiney Veloso Gouveia, e a vice-reitora da instituição, Liana Filgueira - @ufpb.oficial no Instagram

Os acusados negam e afirmam que a verdadeira motivação dos inquéritos é censurá-los. "É um estado de repressão e perseguição a qualquer pessoa que se coloque contra essa reitoria", diz a aluna de psicologia Odara Alves Moraes. Procuradas, a UFPB e a PF não se manifestaram até a conclusão deste texto.

Gouveia enfrenta polêmicas desde que assumiu como reitor, no fim de 2020. Ele é chamado de "interventor" por grande parte da comunidade acadêmica porque foi indicado ao cargo pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL), mesmo sendo o último colocado na lista tríplice de nomes enviada ao governo federal.

Normalmente, o Ministério da Educação nomeia para a função o candidato mais votado pela comunidade universitária. Na consulta realizada em agosto daquele ano, a primeira colocada foi Terezinha Domiciano.

Em 2021, um comitê composto por entidades e coletivos da UFPB apresentou um dossiê apontando problemas na gestão de Gouveia, como precarização das condições de trabalho e estudantil, repressão e um suposto alinhamento ideológico com a extrema direita. Sobre este último item, o documento aponta como exemplo um acordo de cooperação firmado entre a instituição e a Universidade Estatal da Belarus (BSU), que é acusada de reprimir seus docentes e alunos.

Em maio deste ano, a destituição do reitor Valdiney Gouveia chegou a ser avaliada em reunião que envolveu as três principais instâncias deliberativas da UFPB: o Conselho Universitário (Consuni), o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) e o Conselho Curador.

O encontro, porém, foi presidido pela vice-reitora da instituição, Liana Filgueira, o que foi considerado irregular pelo grupo contrário à atual gestão, uma vez que ela é parte envolvida no processo. A reunião terminou sem uma conclusão.

"Como nós conseguimos encaminhar esse processo de destituição da atual administração, a repressão também aumentou", diz a estudante Odara, que responde a três inquéritos na PF. Há também um processo administrativo dentro da universidade que pede a expulsão da aluno.

A servidora Lena Leite Dias e três professores foram convocados pela Polícia Federal após chamarem Gouveia de "interventor" e apontarem críticas contra a gestão dele.

Em nota, a diretoria do Sindicato dos Docentes da UFPB manifestou solidariedade à servidora Lena e à estudante Odara e disse que a instituição passa por um momento crítico, "com a utilização do aparato de Estado para perseguição daqueles que não se conformam com a usurpação do poder e o solapamento da vivência democrática".

A atual gestão também tem enfrentado mobilizações de estudantes. Na noite de quinta (10), um grupo de alunos ocupou o hall de entrada da sede reitoria em protesto contra o reajuste de 36% no preço das refeições do restaurante universitário.

O reitor emitiu nota em repúdio ao ato, afirmando que as ações eram "pouco urbanas e flagrantemente desrespeitosas, atentando contra servidores e órgão público".