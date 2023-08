Os idealizadores da primeira Conferência Municipal do Carnaval de Rua de São Paulo dizem estar "incrédulos" com a decisão da Prefeitura de SP de não participar do evento. A convenção, que é organizada pelos próprios blocos de rua, começará na noite desta sexta (11), na Câmara Municipal. O encontro será realizado também no sábado (12), na Funarte (Fundação Nacional das Artes).

Foliões no Carnaval de rua em São Paulo - Eduardo Knapp/Folhapress

Segundo Lira Ali, uma das idealizadoras da conferência, o grupo procurou em março a Secretaria Municipal de Cultura (SMC) para pedir apoio ao evento. "Eles disseram que iam nos apoiar, mas estamos esperando esse apoio até agora. E na quinta [10] recebemos essa notícia de que nem presente eles vão estar", diz ela.

"Temos quase 150 blocos confirmados para participação na conferência. É um momento histórico para quem constrói o Carnaval de rua de São Paulo, e a Secretaria de Cultura, a Prefeitura não vão participar? Não vão mandar representantes? É, no mínimo, esquisito", prossegue Lira.

Para os organizadores, é papel da gestão pública também participar desse tipo de atividade. "Esperamos que eles mudem de ideia", diz Ali.

No Carnaval deste ano, as associações e coletivos de blocos de rua acusaram a Prefeitura de SP de abandono, falta de planejamento e ausência de diálogo.

Procurada pela coluna, a gestão municipal, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, diz que está em formulação um decreto para regulamentar a organização dos festejos do ano que vem. "A pasta aguarda as novas diretrizes para iniciar as conversas sobre o evento", afirma a prefeitura, em nota.

"A SMC entende que a sociedade civil pode e deve promover o debate, e que a Prefeitura irá receber todas as propostas e dialogar com os blocos e a população", completa a pasta.

O objetivo da conferência deste final de semana é discutir políticas públicas que possam contribuir para uma melhor organização da folia. Ao final, a ideia é formatar um documento com as principais reivindicações do grupo.