Representantes de blocos de rua da capital paulista vão realizar nos dias 11 e 12 de agosto a primeira Conferência Municipal do Carnaval de Rua de São Paulo.

Foliões no Carnaval de rua em São Paulo - Eduardo Knapp/Folhapress

O objetivo do evento é discutir políticas públicas que possam contribuir para uma melhor organização da folia. "A programação está sendo pensada com muito carinho para que seja um momento em que possamos nos conhecer e nos fortalecermos em defesa de uma celebração com diversidade, democracia e liberdade", diz Lira Alli, representante do Arrastão dos Blocos, organização que reúne blocos da cidade.

Ao final, a ideia é formatar um documento com as principais reivindicações do grupo. O texto será entregue à Prefeitura de São Paulo. Associações e coletivos de blocos de rua acusam a atual gestão municipal de mantê-los fora das principais discussões sobre o assunto.

Lira afirma que eles chegaram a pedir para a Secretaria Municipal de Cultura apoio para a realização do encontro, mas não obtiveram resposta. De qualquer forma, representantes da pasta serão convidados a participar da conferência, dizem os organizadores.

Procurada, a Prefeitura disse, por meio de nota, que recebeu o ofício sobre a reunião e que o pedido está em análise. "A Secretaria Municipal de Cultura ressalta que o Carnaval de Rua é construído com base em diálogo constante com os blocos e que a pasta também irá construir o Carnaval de 2024 seguindo a mesma postura de escuta e conversa com os blocos e com a população", diz.

"O Carnaval de Rua é a Gente que Faz" será o tema do simpósio, que no dia 12 ocorrerá na sede da Funarte, na região central de São Paulo. Ainda não há definição do local em que será realizada a abertura da conferência, na noite do dia 11 —a Funarte terá outro evento no local na data.

Nesta semana serão abertas as inscrições para blocos, fanfarras, cordões ou bandas carnavalescas que queiram participar do debate.

À MESA

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), debateu os rumos da reforma tributária em almoço organizado pelo grupo Lide, criado pelo ex-governador de São Paulo João Doria. O presidente da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), Isaac Sidney, compareceu ao evento, realizado na segunda (24), no hotel Palácio Tangará, em São Paulo. O empresário Washington Cinel, do grupo Gocil, e o presidente da Abras (Associação Brasileira de Supermercados), João Galassi, também marcaram presença.