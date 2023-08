A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) foi internada nesta semana em um hospital em São Paulo para se tratar de uma diverticulite.

O tratamento, no entanto, não impediu que ela assistisse, nesta quinta (17), ao depoimento do hacker Walter Delgatti na CPI do 8/1.

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) - Gabriela Biló/Folhapress

A parlamentar não apenas acompanhou tudo o que ele disse como enviou mensagens a um grupo de WhatsApp dizendo que Delgatti está fantasiando sobre o que de fato aconteceu quando eles se aproximaram.

"Não aceitarei que minha reputação seja manchada por um mentiroso contumaz", disse ela em uma das mensagens.

Como Jair Bolsonaro (PL), ela admite que se aproximou do hacker no ano passado, e que foi com ele ao encontro do então presidente da República no Palácio da Alvorada.

O que Delgatti narra, no entanto, seria fantasia, de acordo com o ex-presidente.

"Ele está inspirado hoje. Teve a reunião e eu mandei ele para o Ministério da Defesa para conversar com os técnicos. Ele esteve lá [no Alvorada e na Defesa] e morreu o assunto. Ele está voando completamente", afirmou Bolsonaro em uma conversa na rádio Jovem Pan.

O hacker afirmou à CPI que foi procurado por Zambelli para se reunir com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, com Duda Lima, marqueteiro da campanha de Bolsonaro nas eleições de 2022, e com o próprio Jair Bolsonaro, à época candidato à reeleição.

O plano, segundo ele, era gravar um vídeo mostrando que as urnas não eram confiáveis. Delgatti teria uma urna que seria emprestada pela OAB, colocaria um aplicativo feito por ele e mostraria à população que seria possível apertar um número e sair outro.

Bolsonaro também teria enviado ele ao Ministério da Defesa para se reunir com técnicos. O hacker diz que seria o responsável pelo relatório dos militares que colocava em dúvida a segurança do sistema eleitoral brasileiro.

Além disso, segundo Delgatti, o então presidente queria que ele assumisse a autoria de um grampo já existente com conversas do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes.

Em nota, o advogado Daniel Bialski, que representa Zambelli, afirma que o hacker as versões que dá sobre os fatos e que elas são "recheadas de mentira".

Leia a íntegra:

"A defesa da deputada Carla Zambelli novamente refuta e rechaça qualquer acusação de prática de condutas ilícitas e ou imorais pela parlamentar, inclusive, negando as aleivosias e teratologias mencionadas pelo senhor Walter Delgatti. Observa-se que citada pessoa, como divulgado em diversas reportagens usa e abusa de fantasias em suas palavras. Suas versões mudam com os dias, suas distorções e invenções são recheadas de mentiras, bastando notar que a cada versão, ele modifica os fatos, o que é só mais um sintoma de que a sua palavra é totalmente despida de idoneidade e credibilidade. Ademais, esclareça-se que a defesa ainda não teve acesso aos autos da investigação e assim que possível, se manifestará de forma mais ampla, justamente para desmerecer publicamente os embustes criados."