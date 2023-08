O deputado federal Túlio Gadêlha (Rede-PE) diz ter obtido, nesta terça-feira (15), o apoio do líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), para a instalação da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) das Joias.

O parlamentar intensificou a coleta de assinaturas para a criação do colegiado na sexta-feira (11), após a deflagração de operação da PF (Polícia Federal) que apura indícios de que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teria utilizado a estrutura do governo federal para desviar joias e receber dinheiro em troca.

O deputado federal Túlio Gadêlha durante sessão na Câmara dos Deputados, em Brasília - Reila Maria - 21.mai.2019/Câmara dos Deputados

Nesta terça, Gadêlha se reuniu com lideranças da Casa e pleiteou apoio para investigar o ex-mandatário. Ele sustentou que, embora o governo Lula prefira centrar esforços em pautas positivas e na aprovação de seus projetos, a nova CPI poderia trazer contribuições importantes.

"Eu fiz a defesa, particularmente, de que a gente precisa ocupar e ter CPIs que não só investiguem atores do governo, mas também que sejam favoráveis a ele e mostrem os ilícitos do governo anterior, que apure e receba pessoas ligadas ao Bolsonaro", afirma o deputado da Rede.

"O líder Guimarães e os demais líderes que estiveram presentes na reunião de hoje garantiram que vão dar apoio", acrescenta.

A expectativa é que, com o apoio do líder do governo, sejam reunidas as 171 assinaturas necessárias para a criação da CPI das Joias. Atualmente, 112 parlamentares já endossaram o requerimento.

Ela, contudo, só poderia ser instalada depois que findada a CPI do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), uma vez que o regimento da Câmara só prevê cinco comissões parlamentares funcionando simultaneamente.

A PF fez buscas contra aliados próximos ao ex-presidente e aponta Bolsonaro como suspeito de ter montado um esquema para o desvio de joias durante o seu mandato. Ele, junto da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, são alvo de pedidos de quebra de sigilo.

As investigações identificaram que Bolsonaro e auxiliares retiraram do país, no avião presidencial, pelo menos quatro conjuntos de bens recebidos pelo ex-presidente em viagens internacionais, na condição de chefe de Estado.

A viagem ocorreu em 30 de dezembro, véspera do último dia de mandato de Bolsonaro, para assim evitar seguir o rito democrático de passar a faixa a seu sucessor eleito, o hoje presidente Lula (PT).

Foram levados três itens para avaliação e venda no país. Um era o conjunto com joias e relógio da grife Chopard, anunciado pela Fortuna Auction com preço estimado de US$ 120 mil a US$ 140 mil, ou seja, de cerca de R$ 611 mil a R$ 713 mil, conforme a cotação da época. O leilão foi aberto no começo de fevereiro, mas não houve compradores.