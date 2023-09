O professor aposentado da USP (Universidade de São Paulo) Alaôr Caffé Alves vai lançar o livro "Estado e Ideologia: Aparência e Realidade — Subsídios para uma Teoria Crítica do Estado" no próximo dia 28, na livraria Martins Fontes, em São Paulo. Na obra, o autor associa conhecimentos jurídicos e filosóficos para fazer uma análise do que é o Estado.

O professor aposentado da USP Alaôr Caffé Alves, durante a XIV Semana Jurídica do TCESP, em São Paulo - TCESP - 10.ago.2016/Divulgação

TELONA

O ator Murilo Benício recebeu convidados na pré-estreia do longa "Pérola", dirigido por ele, no Espaço Itaú de Cinemas Frei Caneca, em São Paulo, na semana passada. As atrizes Drica Moraes, que protagoniza o filme, e Vera Holtz compareceram. A dramaturga Maria Adelaide Amaral passou por lá.