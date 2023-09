O tenente-coronel Mauro Cid não deve incriminar a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro em sua delação premiada. De acordo com pessoas familiarizadas com as tratativas dele com a Polícia Federal, o militar deve centrar fogo mesmo é no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), além de citar militares que participavam de seu governo.

Michelle e Jair Bolsonaro durante evento do PL Mulher, na Assembleia Legislativa de São Paulo, em maio deste ano - Marlene Bergamo - 6.mai.2023/Folhapress

JOALHERIA

Dos cinco inquéritos em que Cid deve colaborar, a ex-primeira-dama é investigada em apenas um deles: o do uso do Estado para a obtenção de vantagens ilícitas. Ela está incluída no capítulo que trata das joias que o casal recebeu de autoridades estrangeiras —uma parte delas foi comercializada pelo militar no exterior.

LISTA

Michelle estaria excluída dos outros quatro inquéritos, que apuram, respectivamente, ataques a adversários por meio de fake news, ataques ao sistema eleitoral, tentativa de promoção de golpe de Estado e disseminação de desinformação sobre vacinas na pandemia.

À DISTÂNCIA

Apesar de administrar o pagamento de despesas pessoais de Michelle, o militar e ela conviviam pouco —apenas o mínimo necessário.

RESERVA PRÓPRIA

De acordo com Bolsonaro, o ex-ajudante de ordens tinha procuração para administrar suas contas bancárias, e todas as despesas da ex-primeira-dama eram pagas com dinheiro de seu salário.

VELINHAS

