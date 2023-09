O antissemitismo será tema de aula na rede pública de ensino do estado de São Paulo, a partir do próximo dia 12. O objetivo da iniciativa é oferecer ferramentas teóricas, práticas e culturais aos alunos para combater preconceitos e extremismos.

O projeto piloto será implantado em mais de cem escolas e é uma parceria da Secretaria Estadual da Educação com a instituição sem fins lucrativos StandWithUs Brasil, que se dedica ao ensino sobre Israel e o Oriente Médio.

"A partir da análise do exemplo histórico dos judeus, espera-se que os alunos compreendam o quão perigosa é a sutileza de discursos e práticas preconceituosas na sociedade, também direcionadas a muitos outros grupos", diz Cléo Assunção, coordenadora de relações institucionais da StandWithUs Brasil.

O circuito educacional "Antissemitismo: passado, presente e futuro" é voltado para alunos do Ensino Médio e será inserido por meio do programa Sala de Leitura, do governo estadual.

A StandWithUs Brasil será a responsável por oferecer suporte pedagógico aos professores que vão executar a proposta.

"Uma vez implementada essa ação, pretendemos ampliar, promovendo a extensão do projeto para que todas as escolas públicas do Estado de São Paulo possam compartilhar dessa experiência", diz Márcia Andréia Reis, gestora do Sala de Leitura.

CELEBRAÇÃO

O escritor e músico angolano Kalaf Epalanga recebeu convidados como a cantora Vanessa da Mata no coquetel de abertura do Kizomba Design Museum, que realizou a sua primeira edição em São Paulo. O músico cabo-verdiano Dino D’Santiago marcou presença na festa, que ocorreu na noite de terça (5), na Casa de Francisca, na capital paulista. A artista Adriana Varejão também passou por lá. A experiência imersiva de celebração da cultura kizomba será realizada em diferentes pontos da capital paulista até sexta (8).