O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) acertou a contratação do marqueteiro Lula Guimarães para sua campanha à Prefeitura de São Paulo.

O publicitário foi o responsável pela vitoriosa campanha de João Doria a prefeito em 2016. Também comandou o marketing das campanhas presidenciais de Soraya Thronicke (2022), Geraldo Alckmin (2018) e Eduardo Campos/Marina Silva (2014), entre outros trabalhos.

O publicitário Lula Guimarães, que fará a campanha de Guilherme Boulos a prefeito de SP - Zanone Fraissat/Folhapress

Guimarães já vinha conversando com Boulos havia alguns meses, antes de os dois baterem o martelo. Por enquanto, ele trabalhará como contratado do PSOL.

Entre as primeiras ações da pré-campanha estão spots de TV do partido, que entram no ar nos próximos dias, nos quais Boulos será protagonista. Também haverá um site para recolher sugestões e avaliações da população sobre a administração de Ricardo Nunes (MDB).

"Agora o Boulos começa um processo construtivo de ouvir a cidade, para um plano de governo que atenda aos anseios da população", diz o publicitário.

A campanha do psolista avalia que nesse processo surgirão naturalmente diversas críticas ao trabalho de Nunes, em áreas como cracolândia, moradores de rua, saúde e zeladoria urbana.

"Não é o momento de ataque de Boulos à atual gestão, é o momento de ouvir. Se ataques vierem, virão da população", afirma.

A campanha ainda está sendo estruturada, mas deve ter um forte componente nacionalizado. Boulos pretende grudar sua imagem na do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e a de Nunes na de Jair Bolsonaro (PL). O ex-presidente tem forte rejeição na cidade, conforme mostrou o Datafolha.

Outro tarefa da campanha será contraditar a pecha de que Boulos é invasor e radical, que já vem sendo repetida por Nunes e aliados. Aliados do deputado devem responder que se trata de "fake news" a afirmação de que ele não respeita a propriedade privada.

Boulos é o segundo candidato a prefeito a acertar com um marqueteiro para a campanha. Antes dele, Nunes contratou Duda Lima, que fez a campanha de Bolsonaro no ano passado.

"A única coisa boa feita recentemente pelo Ricardo Nunes que eu vi foi essa contratação do Duda Lima", elogia Guimarães.

A contratação de um profissional que trabalhou com Doria deve gerar críticas na esquerda e em alas do PSOL. Para isso, o antídoto pensado será lembrar que Guimarães levou o ex-tucano à vitória no primeiro turno, único candidato a conseguir tal feito.