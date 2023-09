A empresa Duchamp Administradora de Centros Comerciais, segunda colocada na concorrência da concessão do Jardim de Alah, na capital fluminense, ingressou com um mandado de segurança na Justiça do Rio de Janeiro para suspender a licitação do projeto vencedor.

Projeto vencedor para a revitalização do Jardim de Alah, parque urbano entre o Leblon e Ipanema, na zona sul do Rio - Divulgação / Consórcio Rio + Verde

JARDINAGEM

A Prefeitura do Rio deu a concorrência ao Consórcio Rio + Verde, do empresário Alexandre Accioly, para realizar a revitalização do parque que fica na divisa de Leblon e Ipanema, na zona sul da capital fluminense.

COMBINADO

O projeto prevê o investimento de R$ 85 milhões em obras e manutenção da área e o pagamento de R$ 18 milhões em outorga para o município. Em troca, a empresa poderá explorar comercialmente o espaço com quiosques e outros pontos comerciais.

CURRÍCULO

A Duchamp alega que o consórcio vencedor não comprovou a sua qualificação técnico-operacional para gerir o espaço e, portanto, teria descumprido as regras do edital e da lei de licitações. A Duchamp afirma ainda que a Rio + Verde não apresentou atestados de experiência na administração de empreendimentos de uso público.

FORA DAQUI

"O consórcio Rio + Verde, com vistas à comprovação de sua capacidade técnica para execução do objeto do certame, limitou-se a apresentar uma única declaração do município de Curitiba, cuja beneficiária, pasme excelência, é empresa estranha à concorrência, sem nenhum vínculo societário com as sociedades empresárias consorciadas, tal como exigido pelo edital", diz a ação, protocolada na 4ª Vara de Fazenda Pública.

NADA SEI

Procurada, a Procuradoria do Município do Rio diz, em nota, que "não foi intimada da ação".

EDITAL

A Duchamp Participações foi a que deu a maior outorga, com R$ 30 milhões. Em segundo lugar ficou o Consórcio Rio + Verde, com R$ 18 milhões e, em terceiro, o Consórcio Novo Jardim de Alah, com R$ 4 milhões como valor de outorga. O município avalia as propostas técnica e financeira para definir o projeto vencedor.

TELONA

