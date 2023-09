A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, foi internada nesta quinta (28) em Brasília para aprofundar a investigação de uma obstrução coronária.

Ela descobriu o problema ao realizar exames de rotina, que faz com periodicidade.

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, durante discussão da PEC da Anistia em comissão especial na Câmara - Gabriela Biló/Folhapress

Desta fez, a deputada federal fez exames mais completos do sistema circulatório, e o problema foi detectado.

Os médicos decidiram então realizar mais exames para entender a extensão do problema, e as possibilidades de tratamento, que pode ser inclusive cirúrgico.

De acordo com pessoas que conversaram com a petista, ela está bem, sem qualquer tipo de sintoma.

Gleisi está internada no hospital DF Star da capital federal, onde é acompanhada por uma equipe cardiológica

ENTRE NÓS

Lula e as ministras do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia e Rosa Weber se reuniram em uma antessala da própria corte antes da posse do ministro Luís Roberto Barroso como presidente do Supremo, na tarde de quinta (28), em Brasília. O presidente usava máscara de proteção —ele será submetido nesta sexta (29) a uma cirurgia para a colocação de uma prótese no quadril. Os ministros da corte Gilmar Mendes, Luiz Fux, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes também estiveram presentes no local.