A ONG Católicas pelo Direito de Decidir vai lançar uma campanha pela descriminalização do aborto no Brasil nesta quinta-feira (28).

Intitulado "Mensagem ao Povo Brasileiro", o vídeo reunirá depoimentos de profissionais de saúde e de ativistas de países onde o procedimento foi legalizado ou descriminalizado, como Colômbia, México e Argentina.

A presidente do STF, ministra Rosa Weber, na votação do marco temporal - Gabriela Biló 21.set.23/Folhapress

Um dos objetivos da campanha é chamar a atenção para o julgamento do tema no Supremo Tribunal Federal (STF). A ONG está entre os amici curiae (amigo da corte) favoráveis à descriminalização no processo.

Um dos relatos que aparece no vídeo da ONG é da obstetra colombiana Laura Gil, diretora do grupo Médicos pelo Direito de Decidir. "Vi mulheres morrerem e perderem seus úteros por abortos inseguros, quase sempre muito pobres e muito novas, sempre assustadas, maltratadas e julgadas", narra ela na peça.

As histórias vão falar sobre os supostos impactos positivos da descriminalização, como a diminuição de mortes e o aumento da segurança para quem opta pelo procedimento.

A ministra Rosa Weber, então presidente da corte, votou a favor da descriminalização do aborto nas 12 primeiras semanas de gestação.

A ação que trata do caso começou a ser julgada no plenário virtual do Supremo na última sexta-feira (22), mas um pedido de destaque apresentado pelo ministro Luís Roberto Barroso jogou a ação para o plenário físico da corte, em data ainda não definida.

Rosa pautou a ação, da qual é relatora, no sistema eletrônico para conseguir apresentar o seu voto antes de deixar a corte nos próximos dias.

ENTRE NÓS

Lula e as ministras do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia e Rosa Weber se reuniram em uma antessala da própria corte antes da posse do ministro Luís Roberto Barroso como presidente do Supremo, na tarde de quinta (28), em Brasília. O presidente usava máscara de proteção —ele será submetido nesta sexta (29) a uma cirurgia para a colocação de uma prótese no quadril. Os ministros da corte Gilmar Mendes, Luiz Fux, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes também estiveram presentes no local.