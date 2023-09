O vereador paulista Rinaldi Digilio (União Brasil) escondeu o nome do pastor André Valadão ao protocolar um decreto que concede o título de cidadão paulistano ao líder evangélico. O projeto diz que a honraria é para o "senhor André Machado" —só é possível identificá-lo na justificativa da proposta.

O decreto recebeu um voto favorável e três contra durante sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, da Câmara Municipal, na quarta (20).

O colegiado é formado por nove parlamentares. São necessários cinco votos para que a honraria seja aprovada –ou derrubada– e possa ir ao plenário da Casa.

Na justificativa, Digilio diz que Valadão, "ainda na sua infância, aceitou Jesus como senhor e salvador", cita sua carreira como cantor gospel e a atuação de sua família no meio evangélico.

Antes do início da votação da comissão, o vereador Toninho Vespoli (PSOL) pediu a palavra para esclarecer quem seria o homenageado. "O nome completo da pessoa homenageada é André Machado Valadão. Temos que fazer uma reflexão", disse o parlamentar.

Ele relembrou o caso em que o líder da Igreja da Lagoinha discriminou pessoas da comunidade LGBTQIA+ em culto transmitido na internet em julho deste ano. Na ocasião, Valadão sugeriu ser desejo divino a morte de pessoas não heteronormativas. Após a repercussão do caso, a Justiça Federal determinou a remoção do material do YouTube e do Instagram.

Vespoli citou a cassação do vereador Camilo Cristófaro (Avante) por ter proferido falas racistas e disse que não pode existir "esse tipo de contradição" na Casa. "Acabamos de ter um vereador cassado por racismo e agora vamos homenagear uma pessoa que incentiva o crime contra a comunidade LGBTQIA+? Como é que fica?", questionou.

O parlamentar Jorge Wilson Filho (Republicanos), filho do deputado estadual Jorge Wilson (Republicanos), líder do governo de Tarcísio de Freitas na Assembleia Legislativa de São Paulo, foi favorável à homenagem.

Já os vereadores Alessandro Guedes (PT), Vespoli e Tammy Miranda (PL) foram contrários. E Milton Ferreira (Podemos) se absteve.

Como o projeto não atingiu os votos necessários para ser aprovado ou vetado, o tema será pautado novamente na próxima sessão da comissão.

Valadão assumiu no fim de 2022 a liderança da igreja Lagoinha Global, com mais de 700 templos no Brasil e no mundo. Subiu na hierarquia após seu pai, Márcio Valadão, nome respeitado no meio, se aposentar.

Na campanha eleitoral do ano passado, o pastor foi um dos apoiadores evangélicos mais entusiasmados de Jair Bolsonaro (PL).

