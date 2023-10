O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, afirma que não tem planos de retomar o julgamento sobre a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Recém-empossado no comando da mais alta corte do país, cabe a ele decidir o que será pautado ou não.

O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, fala à imprensa desde o Salão Branco do Supremo, em Brasília - Pedro Ladeira - 29.set.2023/Folhapress

COM CALMA

"Não há nenhuma previsão para marcar o julgamento sobre a descriminalização do aborto até o terceiro mês de gestação. Entendo que esse é um tema que ainda precisa de mais debate na sociedade", afirma Barroso à coluna.

LEGADO

No mês passado, pouco antes de se aposentar, a ministra Rosa Weber, então presidente da corte, colocou a ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) 442 em pauta e deu um voto considerado histórico em defesa da descriminalização do procedimento. A reação ao tema, por parte grupos conservadores, é grande, com reflexos no Congresso.

CARA A CARA

Barroso, na sequência de Rosa, apresentou um pedido de destaque, levando o tema ao plenário presencial para que futuramente ele seja discutido entre os ministros.

FOGO

A votação de temas como o aborto, o marco temporal e a descriminalização das drogas serviu de pretexto para que parlamentares intensificassem a tensão entre o Congresso Nacional e o STF. Barroso afirma que não vê nenhum problema na relação entre os poderes.

BALANÇA

"Nosso desenho constitucional prevê o sistema de freios e contrapesos entre os poderes. O Congresso tem o papel de aprovar leis e pode mudar a Constituição, e o Supremo tem o poder de julgar casos que chegam ao tribunal à luz das leis e da Constituição", diz o presidente do STF.

FAZ PARTE

"É absolutamente natural que alguns temas sejam debatidos nas duas Casas, e isso não significa que haja interferência de um poder nas atribuições do outro", conclui.

ESTANTE

A apresentadora Ana Furtado recebeu convidados como o seu marido, o diretor de entretenimento da TV Globo, Boninho, no lançamento do seu livro "Até Nunca Mais". O evento ocorreu na Livraria Travessa do Shopping Iguatemi, em São Paulo, na segunda (2). O apresentador Zeca Camargo, colunista da Folha, compareceu. O cantor Simoninha passou por lá.