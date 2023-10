O embaixador brasileiro na Cisjordânia, Alessandro Candeas, relatou em entrevista todos os esforços empreendidos até agora pela diplomacia brasileira na operação que busca repatriar cidadãos que se encontram na Faixa de Gaza.

De acordo com o diplomata, a representação brasileira se mobilizou logo após tomar conhecimento dos primeiros ataques feitos pelo grupo terrorista Hamas contra Israel, no dia 7 deste mês, que deflagraram a guerra.

O embaixador brasileiro na Cisjordânia, Alessandro Candeas, em entrevista ao Canal Gov - @canalgov no Instagram

"Quando começamos a receber as informações dos mísseis de Gaza para Israel, nós tomamos a iniciativa de ligar para todas as família: 'Como estão vocês?", contou Candeas, em entrevista ao Canal Gov, veículo que divulga ações do poder Executivo e é operado pela EBC (Empresa Brasil de comunicação).

"De sábado para domingo [8], a situação, evidentemente, se intensificou, então nós imediatamente já alugamos os ônibus que iriam levá-los de Gaza até o sul. Na segunda-feira [9], a nossa embaixada no Cairo já informou às autoridades egípcias qual era a lista dos brasileiros que queriam ser evacuados", disse.

Na entrevista, o embaixador destaca que os brasileiros estão em "um dos pontos fronteiriços mais tensos do planeta", e que o atendimento humanitário não pode ser improvisado.

"Estamos tratando dessa questão no nível político máximo. Nós já tínhamos um plano de contingência", disse Candeas, que cita ainda tratativas entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e seus homólogos em outros países para tentar viabilizar o resgate dos brasileiros.

O embaixador brasileiro na Cisjordânia relata que o grupo dos brasileiros sitiados em Gaza tem sido acompanhado de perto, e detalha a jornada enfrentada por eles nos últimos dias. "Nós recebemos toda a angústia deles. 'A casa foi bombardeada', 'eu estou no meio da rua'. As mensagens eram dramáticas, eram tipo 'vou morrer', 'estamos morrendo', 'vou morrer aqui'", contou Candeas. "Imagina o nosso desespero."

Inicialmente refugiados pelo Itamaraty em uma escola católica da Inicialmente refugiados pelo Itamaraty em uma escola católica da cidade de Gaza, o grupo de brasileiros precisou deixar o local no sábado (14) e foi levado a Khan Yunis, fora da zona de evacuação determinada por Israel. Antes de saírem da instituição, tiros e bombardeios podiam ser ouvidos por eles.

"Era um lugar seguro, mas estava começando a deixar de ser por causa dos bombardeios ao redor. Nós decidimos tirar os brasileiros da escola no ônibus", afirmou Candeas.

Mais tarde, no sábado, o governo federal conseguiu uma acomodação em Rafah, a poucos metros da fronteira com o Egito, onde parte do grupo foi abrigada em maior segurança. A outra parte se encontra em Khan Yuni —ambos os grupos aguardam, até agora, uma liberação para deixar Gaza.

"É fundamental você ter paciência, perseverança e prudência", reforçou o embaixador na entrevista.

TAPETE VERMELHO

A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, compareceu ao Prêmio Geração Glamour 2023 – Jornadas Brilhantes, que homenageou mulheres que se destacaram em suas áreas de atuação. A líder indígena foi agraciada na categoria "Elas no Poder". O evento ocorreu na semana passada, em São Paulo, e teve Sabrina Sato como uma das apresentadoras da noite. A cantora Manu Gavassi esteve lá.