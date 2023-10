O Conselho Superior do Cinema (CSC) terá, pela primeira vez em sua história, um colegiado da sociedade civil com paridade de gênero. A nova composição ainda será marcada pelas participações inéditas de duas mulheres negras e de um representante da região amazônica.

O esforço em prol da paridade e da diversidade foi encabeçado pela secretária do Audiovisual do Ministério da Cultura (MinC), Joelma Gonzaga, que há meses se debruça sobre a reestruturação do órgão responsável pela formulação de políticas para o cinema nacional.

A secretária do Audiovisual do Ministério da Cultura, Joelma Gonzaga, em evento em Ouro Preto - Divulgação

Gonzaga buscou entender, por exemplo, se o CSC poderia encaminhar ao Congresso Nacional propostas de legislação voltadas ao mercado audiovisual. A ideia foi proposta pela secretária e aprovada pela Casa Civil, que recomendou a incorporação da Advocacia-Geral da União (AGU) ao conselho para a sua efetivação.

A secretária pediu listas tríplices a entidades do setor, que indicaram a ela nomes considerados estratégicos. A escolha dos titulares e suplentes buscou contemplar toda a cadeia do cinema, indo de roteiristas a diretores e distribuidores. Todas as regiões do país também estão representadas.

Ao todo, 12 pessoas irão compor a ala da sociedade civil do Conselho Superior do Cinema. As outras 12 serão indicadas por ministérios do governo, como é o caso das pastas da Fazenda, Planejamento e Direitos Humanos, além do próprio Ministério da Cultura.

O CSC foi relegado ao ostracismo no governo de Jair Bolsonaro (PL). Em 2021, o Ministério Público Federal (MPF) chegou a notificar o então secretário da Cultura, Mario Frias, hoje deputado federal pelo PL de São Paulo, para que suas reuniões fossem retomadas.

Farão parte como titulares a sócia da TêmDendê Produções Vânia Lima, o produtor acreano Clemilson Farias, o diretor de assuntos legais e regulatórios da Abert (Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão), Rodolfo Salema, a diretora Cíntia Domit Bittar, sócia da produtora Novelo Filmes, a presidente da Apan (Associação de Profissionais do Audiovisual Negro), Tatiana Carvalho Costa, e a presidente do Forcine (Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual), Aletéia Selonk.

Também serão nomeados o produtor e sócio da Urca Filmes Leonardo Edde, o diretor de programação da Claro, Fernando Magalhães, o diretor-geral da Paris Filmes, Marcio Fraccaroli, as ex-diretoras da Ancine (Agência Nacional do Cinema) Debora Ivanov e Rosana Alcântara e o presidente da Abraplex (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex), Marcos Barros.

Já para os cargos suplentes foram escolhidos a coordenadora do Fames (Fórum Audiovisual de MG, ES e dos estados do Sul do Brasil), Jussara Locateli, o coordenador do Nordeste Lab Gabriel Pires, o presidente-executivo da Bravi (Brasil Audiovisual Independente), Mauro Garcia, a cineasta Joyce Prado, a produtora Mariza Leão e a roteirista Jaqueline Souza.

Também participarão como suplentes a diretora-geral da Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, Luiza Lins, o presidente do BIG Festival, Gustavo Steinberg, o professor Alfredo Manevy, a diretora-geral da distribuidora Olhar, Paula Gomes, o diretor-presidente do grupo Box Brazil, Cícero Aragon, e o diretor da Aexib (Associação dos Exibidores de Pequeno e Médio Porte), Jack Silva.

O presidente da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo), Marcelo Freixo, foi um dos convidados a integrar o conselho de forma permanente, ainda que sem poder de voto. O convite faz parte do projeto da pasta de internacionalizar o CSC.

A estratégia ainda envolverá a Apex-Brasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), o Ministério das Relações Exteriores e a Ancine.

SOM

A cantora Aísha, que prepara o seu primeiro single autoral - Lucio Luna/Divulgação

Vocal do rapper Baco Exu do Blues e autora de composições interpretadas por Luísa Sonza, a cantora Aísha se prepara para alçar o seu primeiro voo solo. A artista lança no próximo dia 20 o single autoral "Conexão", que ganhará um videoclipe com direção criativa de Leo Belicha. A produção audiovisual trará referências do afrofuturismo e peças inspiradas no estilista francês Jean Paul Gaultier.

com BIANKA VIEIRA, KARINA MATIAS e MANOELLA SMITH