Os 35 anos da Constituição Federal serão tema de um seminário que será realizado na próxima quinta-feira (5), no Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília.

No evento, professores e especialistas em direito constitucional vão debater a efetividade do texto da Carta Magna de 1988 diante das desigualdades sociais.

Estátua da Justiça diante do STF, em Brasília - Gervásio Baptista/STF

O presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, fará a abertura do seminário, ao lado do presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Beto Simonetti.

Também vão participar o presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da OAB, Marcus Vinícius Furtado Coelho, além de Daniel Sarmento, Ana Paula de Barcellos e Patrícia Perrone Campos Mello, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj); Adilson Moreira e Oscar Vilhena, da Fundação Getulio Vargas em São Paulo (FGV-SP); Flávia Martins de Carvalho e Virgílio Afonso da Silva, da Universidade de São Paulo (USP); Adriana Cruz, da PUC-RJ (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro); e Flávia Piovesan, da PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo).