O comerciante Ricardo Rocha, que entrou na Justiça com uma ação de paternidade post mortem dizendo querer provar que é filho de Gugu Liberato, não aceita que os exames de DNA sejam feitos exclusivamente com amostras de sangue ou saliva de João, Marina e Sofia Liberato, os três filhos reconhecidos do apresentador.

Foto do perfil no Instagram de Ricardo Rocha, que diz ser filho de Gugu - ricardo_upmotors no Instagram

FRENTE

De acordo com argumentos apresentados pelo advogado dele à Justiça, os três podem não ser filhos biológicos de Gugu. Por isso seria necessário "alargar a investigação com a coleta de material genético também dos irmãos do 'de cujus' investigado".

FRENTE 2

Ele pede que os irmãos do apresentador, Amândio e Aparecida, e até mesmo a mãe dele, Maria do Céu, que tem 94 anos, forneçam o material genético para os exames.

RÉPLICA

A tese foi apresentada em resposta à disposição das gêmeas de prontamente fazerem os exames para dissolver rapidamente a dúvida sobre Ricardo ser ou não irmão delas, e, portanto, também herdeiro do apresentador.

MEMÓRIA

Em seus argumentos, o advogado Antonio Alberto de Brito cita o fato de os filhos de Gugu e Rose Miriam Di Matteo terem sido gerados por inseminação artificial na clínica de Roger Abdelmassih.

MEMÓRIA 2

O médico, acusado de assediar e violentar pacientes, foi denunciado também por manipulação genética. O advogado de Ricardo apensou ao processo uma reportagem da revista Veja que diz que pais que tiveram bebês concebidos na clínica descobriram depois que eles não eram seus filhos biológicos.

NA FOFOCA

O comerciante cita também entrevistas de programas populares de celebridades que questionam a paternidade de Gugu.

NA FOFOCA 2

"Todos os fatos envolvendo a clínica de fertilização em que Roger Abdelmassih foi indiciado na esfera criminal pela acusação de manipulação e utilização de material genético de terceiros em seus pacientes, gerando filhos sem perfilhação genética dos verdadeiros pais, e ainda estes rumores acerca da origem biológica dos filhos do 'de cujus' investigado [Gugu] faz emergir dúvida e torna necessária maior cautela na investigação objeto da presente ação", diz o advogado do comerciante.

COMO ASSIM?

O advogado Nelson Wilians, que representa as filhas de Gugu, afirmou à Justiça que "a alegação sobre a paternidade dos filhos legítimos de Gugu" causou "grande estranheza nas herdeiras", que desde o início se dispuseram a fazer o exame de DNA.

TUMULTO

Ele afirma que o comerciante "visa tumultuar um processo em que ele é o único beneficiado, trazendo alegação totalmente descabida e infundada, se baseando em fofocas obtidas pela internet, o que chega a beirar a má-fé".

FATO NOTÓRIO

Diz ainda que "frisa-se e reafirma-se" que João, Marina e Sofia são filhos biológicos do apresentador, "fato notório e inquestionável, pois o material utilizado para a realização da inseminação artificial foi o de Gugu Liberato e sua companheira, Rose Miram Souza Di Matteo.

TELINHA

