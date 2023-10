Um levantamento feito pela empresa de tecnologia Palver mostra que as eleições recém-realizadas no Equador tiveram algumas semelhanças com o pleito brasileiro de 2022 —ao menos, em grupos de WhatsApp e Telegram.

O processo que consagrou Daniel Noboa o presidente mais jovem do país foi marcado pela circulação de informações falsas e também de teorias conspiratórias que insinuavam uma suposta fraude nas eleições.

Eleitores comemoram resultado da eleição que deu vitória a Daniel Noboa em Guayaquil, no Equador - Gerardo Menoscal - 15.out.2023/AFP

De acordo com a Palver, que monitora 41 mil grupos de mensagens no Brasil e em outros países, sendo 3.000 deles no Equador, foram intensamente compartilhados conteúdos sugerindo que o partido da candidata Luisa González, derrotada com 48% dos votos válidos, violaria a lisura do processo eleitoral.

Posicionada à esquerda e ligada ao ex-presidente Rafael Correa, González ainda teve seu nome associado a mensagens sugerindo que ela teria feito uso de um óculos com escuta durante um debate com Noboa. A suposição, segundo a Palver, buscava passar uma imagem de despreparo para o confronto e para comandar o Equador.

O próprio Correa, padrinho de González, foi associado a fake news que sugeriam sua participação no assassinato de Fernando Villavicencio, candidato à Presidência do Equador que foi executado com três tiros na cabeça após comício em Quito, em agosto deste ano.

Eleito em segundo turno, o empresário e ex-deputado de centro-direita Daniel Noboa viu as menções ao seu nome se multiplicarem após a vitória: a média diária de citações ao candidato era de 1.126 até o domingo (15), dia da votação. Após o resultado, saltou para uma média de 3.000, segundo a Palver.

No Brasil, as menções a Noboa registraram um crescimento de 300% depois do fim da disputa. Muitas das mensagens celebravam a sua vitória, também tida como uma derrota para a esquerda latino-americana.

De acordo com a empresa de tecnologia, o crescimento do presidente eleito ao longo do processo eleitoral foi também acompanhado pelo sucesso gradativamente conquistado junto ao TikTok.

Ele teria despontado após um debate presidencial realizado em 13 de agosto, chegando, na semana seguinte, ao pico de 25 mil compartilhamentos na plataforma de vídeos, todos em um único dia.

