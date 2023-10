O governo Lula estabeleceu conversas com o Egito para tentar retirar os brasileiros que vivem na Faixa de Gaza e que pretendem retornar ao Brasil.

A região faz fronteira com o país árabe. A ideia é que os brasileiros viagem de carro até uma das cidades da nação vizinha, e de lá possam retornar ao Brasil.

Destruição na Cidade de Gaza, em Gaza, causada por foguetes israelenses - Mahmud Hams - 8.out.23/AFP

O governo tem pressa, pois prevê que Israel invadirá Gaza em breve, num confronto que resultará em milhares de mortes do lado palestino.

Ainda não se sabe com precisão quantos brasileiros estão em Gaza, e quais deles vão querer sair do local.

Isso porque muitos têm outras nacionalidades, vivem lá há muitos anos e têm familiares que não pretendem abandonar.

As tratativas estão sendo conduzidas pelo escritório de representação do Brasil em Ramallah, na Cisjordânia.

A viagem pelo Egito é única alternativa que existe, já que a saída por Israel está bloqueada.

Por causa disso, os brasileiros de Gaza estão impedidos de chegar ao aeroporto de Tel Aviv, para onde o Ministério da Defesa e o das Relações Exteriores enviarão seis aviões para repatriar os cidadãos nacionais que estão em Israel.

Gaza, por outro lado, não recebe voos: o aeroporto da região encerrou atividades por ordem de Israel, que o bombardeou em 2002.

No sábado (7), o Hamas, grupo extremista islâmico que governa a Faixa de Gaza, lançou a maior ofensiva em anos contra Israel. Em resposta, o premiê de Israel, Binyamin Netanyahu, declarou guerra.

O ataque surpresa lançou mais de 5.000 foguetes e incluiu o sequestro de civis e militares, além de massacres indiscriminados.

Desde sábado, mais de 1.200 pessoas morreram —700 em solo israelita e mais de 560 na Faixa de Gaza. Há ainda cerca de 100 pessoas capturadas por combatentes do Hamas e da Jihad Islâmica, entre militares e civis.

Nesta segunda-feira (9), Israel anunciou um cerco total à Faixa de Gaza e disse ter retomado o controle de comunidades no sul do país que haviam sido invadidas pelo Hamas.

O pano de fundo das hostilidades é a degradação da relação entre Israel e Palestina nos últimos meses. A Cisjordânia voltou a entrar numa espiral de violência no início do ano, com incursões israelenses promovidas por parte da coalizão de ultradireita que sustenta o governo de Netanyahu e agressões por parte de militantes palestinos.

Antes de a guerra estourar, pelo menos 243 palestinos e 32 israelenses morreram desde o início do ano em eventos relacionados ao conflito, de acordo com uma contagem da agência de notícias AFP.

O ataque foi condenado por diversos países ocidentais, e a União Europeia convocou uma reunião de emergência de ministros dos Negócios Estrangeiros para terça-feira (10). Os Estados Unidos, aliados históricos de Israel, começaram a enviar ajuda militar no domingo (8) e a direcionar porta-aviões para o Mediterrâneo.

Já a China condenou qualquer ação que prejudique civis e pediu um cessar-fogo, posicionamento parecido com o da Rússia e o da Liga Árabe, que rejeita a violência "de ambos os lados". O Irã, que mantém relações estreitas com o Hamas e foi um dos primeiros países a aplaudir a ofensiva do grupo islâmico, rejeitou acusações de que teve papel na operação.