O diretor Guilherme Coelho já iniciou as filmagens de seu novo longa-metragem, "Adyr". A produção contará a história de uma neurocientista negra que tenta desenvolver uma pesquisa sobre os efeitos da ayahuasca no tratamento do alcoolismo, apesar da uma estrutura precária e da falta de recursos.

O diretor Guilherme Coelho e o neurocientista Sidarta Ribeiro durante filmagens do longa-metragem "Adyr" - Divulgação

A personagem principal será interpretada pela atriz Ana Carbatti. O longa ainda terá uma participação especial do neurocientista Sidarta Ribeiro, referência nos estudos de substâncias psicoativas no país e que também atua como consultor do filme.

A obra é rodada no momento em que o diretor Guilherme Coelho celebra o aniversário de 20 anos de sua produtora, a Matizar Filmes, e o lançamento do premiado documentário "Fala Tu", que ganhará uma exibição no Festival do Rio na quarta-feira (11).

À MESA

O apresentador Luciano Huck participou do jantar beneficente em comemoração aos 30 anos da ONG Amigos do Bem, realizado no Espaço Unimed, em São Paulo, na semana passada. O casal de apresentadores Vera Viel e Rodrigo Faro e a empresária Luiza Helena Trajano também estiveram lá.