O ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça) Rogerio Schietti Cruz recebeu convidados no lançamento em São Paulo do livro "Homenagem ao Ministro Rogerio Schietti – Dez Anos de STJ", organizado por Ademar Borges, Cristiano Verano e Benedito Siciliano.

O evento foi realizado no bar e restaurante São Cristóvão, na terça-feira (24). Os advogados Maíra Recchia, Izabella Borges, Fernando Cunha, Claudia Bernasconi e Danyelle Galvão estiveram lá. A advogada Marcia Semer e o desembargador Marcelo Semer também compareceram.

"O livro é composto por mais de 60 artigos de grande qualidade técnica produzidos por um grupo que reúne muitos dos mais respeitados profissionais e juristas brasileiros no campo do direito penal e processual penal", afirmam os organizadores da obra.

"A magnitude da importância do ministro Rogerio Schietti para o STJ e, portanto, para todo o sistema de justiça penal brasileiro foi objeto de um notável trabalho de reflexão crítica cujo resultado agora poderá ser desfrutado por toda a comunidade jurídica", acrescentam Borges, Verano e Siciliano.

Um novo evento de lançamento do livro está previsto para o dia 6 de novembro, no Rio de Janeiro.

Os atores Simone Zucato e Cassio Scapin receberam convidados para a pré-estreia do espetáculo "Sylvia", realizada no teatro Porto Seguro, na capital paulista, na semana passada. Baseada na peça escrita por A. R. Gurney e que teve Sarah Jessica Parker no papel-título, a versão brasileira é dirigida por Gustavo Wabner.