A Conib (Confederação Israelita do Brasil) organizou uma força-tarefa para monitorar manifestações antissemitas nas redes sociais.

A entidade afirma que o volume de manifestações cresceu 1.200% depois da explosão de um hospital em Gaza.

Argentinos repatriados exibem a bandeira de Israel ao desembarcarem no aeroporto de Ezeiza, em Buenos Aires - Luis Robayo - 15.out.2023/AFP

"As pessoas confundem o que são críticas a Israel ou ao sionismo (que defende a existência de um estado nacional judaico) com o antissemitismo, que é ataque ao povo judeu", diz o advogado Daniel Bialski, que é vice-presidente da Conib.

"Já acionamos delegacias, Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal. vamos disparar representações por todo o Brasil", afirma ele.

"As pessoas têm que entender que antissemitismo é a mesma coisa que racismo, é o mesmo que atacar negros, ciganos, gays", diz Bialski.

Ele diz que 50 advogados e diversos estagiários foram mobilizados para fazer esse levantamento.

Bialski afirma, por exemplo, que a posição do PT em relação ao conflito não é antissemita.

"Apesar de as posturas do partido me desagradarem profundamente, pois esquecem de reconhecer o que o Hamas fez e que é um grupo terrorista, em momento algum houve ataque aos judeus", diz.

"A liberdade de expressão existe e a crítica pode ser rebatida e ser alvo de indignação. Mas ela é diferente de um ataque aos judeus e da apologia ao terrorismo", segue.

"Eu não vou descansar enquanto não punirmos todas essas pessoas", diz ainda o advogado.

O ator José Loreto em ensaio no Memorial da América Latina, em São Paulo - Juliano Simões/Divulgação

Após emplacar dois grandes sucessos na Globo, as novelas "Pantanal" e "Vai na Fé", José Loreto já se prepara para um novo desafio na emissora. Ele será o novo jurado do reality The Masked Singer. "Estou muito animado e quero me divertir", diz ele à coluna. Além disso, Loreto começou a gravar na quinta (19), em São Paulo, o seu novo projeto como ator: uma série para o streaming em que interpretará um jogador. Para o papel, Loreto tingiu o cabelo de loiro e ganhou tatuagens falsas, como as mostradas na foto acima. "Eu estou no momento, talvez, mais próspero e feliz da minha carreira", diz.