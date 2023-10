O IDP (Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa) dará o título de doutor honoris causa ao ex-presidente José Sarney pelos serviços prestados por ele à democracia brasileira.

O ex-presidente José Sarney em Brasília - Jane de Araújo - 12.mar.2020/Agência Senado

A homenagem será realizada na quarta-feira (18), durante o 26º Congresso Internacional de Direito Constitucional, que será promovido pela instituição nos próximos dias.

Estão previstos na programação o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, e os ministros da corte Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin.

Os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, da Justiça, Flávio Dino, e do Planejamento, Simone Tebet, também são esperados, assim como o presidente do TCU (Tribunal de Contas da União), Bruno Dantas, o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o procurador-geral Eleitoral Paulo Gonet, entre outros nomes.

"Durante os três dias de evento, serão reunidos acadêmicos, autoridades públicas e grandes nomes do cenário jurídico do Brasil e do exterior, para promover a apresentação e a discussão ampla e participativa dos 35 anos da Constituição Federal", afirma o IDP.

O evento será realizado até a próxima quinta-feira (19), em Brasília, e poderá ser acompanhado por meio de transmissão no YouTube.

À FRANCESA

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, a presidente do Esfera Brasil, Camila Funaro Camargo, o presidente do TCU, Bruno Dantas, e o ministro aposentado do STF Ricardo Lewandowski se reuniram durante o primeiro Fórum Internacional Esfera, realizado pelo grupo Esfera Brasil em Paris, na França, no final de semana. O ministro do Supremo Gilmar Mendes esteve lá junto com Benjamin, seu neto de dez meses de idade. O empresário Abilio Diniz e o ex-presidente da França Nicolas Sarkozy marcaram presença.