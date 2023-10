Uma pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos aponta que aproximadamente seis em cada dez brasileiros (64%) dizem acreditar que os professores não são suficientemente pagos no país.

Professor dá aula na escola estadual Professor Orlando Geribola, em Osasco - Karime Xavier 31.mar.22/ Folhapress

O levantamento foi feito em 29 países, com 23.248 entrevistados, sendo mil no Brasil, entre os dias 23 de junho e 7 de julho deste ano. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais.

O Brasil está acima da média global, de 46%. Já na outra ponta, 31% dos entrevistados brasileiros afirmam que a categoria é remunerada de forma adequada.

Intitulado "Monitor Global da Educação", o levantamento também mostrou que 43% dos brasileiros afirmam que não recomendariam a seus filhos a seguir na carreira —ante 49% que disseram que sim.

O Brasil ainda aparece no topo do ranking, ao lado da Holanda e da África do Sul, dos países que dizem acreditar que os professores trabalham muito, com 81% concordando com a tese.

O apresentador João Silva, filho do Faustão, recebeu convidados como a mãe, Luciana Cardoso,

no evento para comemorar o lançamento da nova atração comandada por ele na TV Bandeirantes, o Programa do João. A apresentadora Anne Lottermann e o namorado, o publicitário Fernando Musa,

compareceram ao evento, que ocorreu no restaurante Pinocchio Cucina, em São Paulo, na semana passada. O relações públicas Beto Pacheco passou por lá.