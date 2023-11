A viúva de Gal Costa, Wilma Petrillo, publicou nesta sexta (24) no X (antigo Twitter) um pedido de desculpas para a artista plástica Daniela Cutait. No texto, ela afirma reconhecer que fez "afirmações inverídicas e ofensivas" contra a mulher.

A empresária Wilma Petrillo, viúva de Gal Costa, em foto postada no Instagram oficial da cantora - @galcosta no Instagram

A retratação pública é resultado de um acordo judicial firmado pelos advogados das duas. "Eu, Wilma Teodoro Petrillo, reconheço ter proferido afirmações inverídicas e ofensivas contra Daniela Cutait, bem como os danos à honra causados a ela a partir de minhas falas. Portanto, venho me retratar publicamente e pedir desculpas pelos transtornos vivenciados por Daniela", escreveu a viúva e empresária.

Em junho, Wilma mandou mensagens à coluna dizendo que Daniela vivia "pendurada nos maridos ingênuos" e que "alugava quartos em sua casa para se bancar". Também questionava se ela teria sido faxineira em Nova York.

"O maior mérito dela é dizer que morou em Nova York por dois anos. Faxineira? Quem sabe. Patética", disse. "Artista plástica famosa, não? O que diria eu que vivi 30 anos em NY?", indagou.

Afirmações semelhantes foram feitas por Wilma em suas redes sociais.

A confusão começou após a artista plástica cobrar publicamente Wilma por não pagar as contas de luz e gás da casa em que reside em São Paulo. Antiga proprietária do imóvel, Daniela vendeu a residência para Gal Costa em 2020.

Cutait entrou com uma ação criminal contra a viúva. Ela foi representada pelas advogadas Izabella e Bruna Borges. "A internet não é terra sem lei e há consequências jurídicas para a prática de crimes digitais", disse Izabella.

Segundo a artista plástica, a conta de gás continuava em seu nome e, por isso, ela vinha sendo cobrada para pagar o tributo. Daniela disse que tinha enfrentado problema semelhante com a conta de luz e que chegou a ter o seu nome incluído na lista de devedores do Serasa.

Ela afirmava também que fez a cobrança em seu Instagram porque não conseguia mais contato com Wilma. "Ela já desligou o telefone na minha cara, já me bloqueou e já me xingou", disse. "Uma conta de gás não custa mais do que R$ 20. Ela tem", afirmou na ocasião.

Segundo o acordo judicial, a viúva de Gal Costa também terá de mudar a titularidade da conta de gás para o seu nome.

Gal Costa morreu aos 77 anos, no dia 9 de novembro do ano passado.

Em reportagem publicada na edição de julho da revista Piauí, ex-funcionários e amigos da cantora acusam Wilma Petrillo de assédio moral, ameaças e golpes financeiros. Procurada pela revista, ela não se pronunciou.