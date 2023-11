O presidente Lula (PT) se reuniu privadamente com o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, na manhã desta quinta-feira (23).

O presidente Lula e o presidente do STF, Luís Roberto Barroso, durante reunião de instalação da Comissão Nacional do G20, no Planalto, nesta quinta (23) - Pedro Ladeira/Folhapress

Os dois participaram de um encontro mais amplo no Palácio do Planalto com ministros do governo e com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

No fim do evento, Lula chamou o magistrado para uma conversa a sós, de meia hora.

O diálogo ocorreu um dia depois da votação, no Senado, da PEC que limita as atuações individuais dos integrantes da corte.

A aprovação da proposta gerou uma crise entre o STF e o Senado que alcançou Lula: o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), votou a favor da proposta.

Ministros do Supremo estão sugerindo que ele deixe o cargo.

Barroso não revelou o teor da conversa nem a interlocutores mais próximos, embora tenha demonstrado que gostou do diálogo.

