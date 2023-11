A cerimônia de posse dos três novos ministros do STJ (Superior Tribunal de Justiça), na quarta-feira (22), foi marcada não só por ritos formais e longas filas formadas por aqueles que queriam cumprimentar os novos integrantes da segunda corte mais importante do país, mas também por cantoria.

A ministra do STJ Daniela Teixeira canta a música "Evidências" junto a advogados que integram a OAB-DF, na sede da corte, em Brasília - Reprodução

Apoiadores da ministra Daniela Teixeira, que ganhou um assento no tribunal ao lado de Teodoro Silva Santos e José Afrânio Vilela, puxaram versos da música "Evidências" em meio à sessão de cumprimentos, realizada em um amplo salão do STJ após a solenidade formal.

Enquanto seus dois colegas recém-empossados recebiam apertos de mão e posavam para fotos, Teixeira se juntou ao coro. Posicionada ao centro de uma roda, a magistrada dançou e distribuiu beijos e acenos enquanto entoava versos do clássico consagrado nas vozes de Chitãozinho e Xororó.

De acordo com advogados que participaram da performance a capella, o hit sertanejo é uma das músicas favoritas da ministra. A cantoria, afirmam, expressaria a alegria do grupo que integrou a mesma ala que Teixeira, agora ex-advogada, na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) do Distrito Federal.

"Esse momento representa muito da ministra Daniela: feliz, leve, querida. É uma ocasião histórica, mas sobretudo muito feliz para nossa OAB. E não havia maneira melhor de celebrar isso do que cantando uma das músicas favoritas dela", afirma o advogado Nauê Bernardo Pinheiro de Azevedo.

Além de Azevedo, participaram do momento o presidente da OAB-DF, Délio Lins e Silva Júnior, o secretário-geral da seccional, Paulo Maurício Braz Siqueira, e as conselheiras Veranne Cristina Melo Magalhães e Otanylda Tavares Badu De Oliveira.