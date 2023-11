Brasília

A passagem do ex-chanceler Celso Amorim por Paris, onde desembarcou nesta semana para discutir a questão humanitária na Faixa de Gaza e para participar do fórum para a paz sediado na capital francesa, tem rendido ao brasileiro uma série de encontros bilaterais.

Assessor-chefe especial de Lula (PT) para assuntos internacionais, Amorim se reuniu com o presidente da França, Emmanuel Macron, para falar sobre a guerra entre Israel e Hamas. Temas como mudanças climáticas e cooperação amazônica, a realização da cúpula do G20 no Brasil em 2024 e a visita do mandatário francês ao país no início do próximo ano também foram abordados.

O assessor-chefe especial da Presidência para assuntos internacionais, Celso Amorim, e o presidente da França, Emmanuel Macron, no Palácio do Eliseu, em Paris - Ludovic Marin - 9.nov.2023/AFP

Inicialmente, Macron e Amorim tinham uma agenda de 20 minutos prevista. Mas a conversa, amistosa, acabou se estendendo e durou mais que o dobro do tempo combinado, de acordo com participantes.

Além do presidente da França, o ex-chanceler realizou tratativas bilaterais com o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair, com a primeira-ministra de Barbados, Mia Mottley, com o primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Støre, e com os ex-premiês franceses Dominique de Villepin e Laurent Fabius.

Com o norueguês, de quem foi contemporâneo na chancelaria, Amorim voltou a abordar o conflito em curso na Faixa de Gaza e a pauta do G20, passando também pela guerra na Ucrânia e pelo processo de acordo com a Venezuela por eleições livres —a Noruega é um dos medidores.

A COP, conferência de mudanças climáticas da ONU (Organização das Nações Unidas) que será sediada no Brasil em 2025, foi abordada em conversas com Støre e Mottley.

No sábado (10), Celso Amorim participará do Fórum de Paris para a Paz, que chega à sua sexta edição neste ano. Criado em 2018, o evento diz ter como objetivo reunir protagonistas de todo o mundo para impulsionar projetos que ajudem a enfrentar os desafios globais atuais.

Para o fórum são esperados, além de Macron e Mia Mottley, nomes como a ex-primeira-ministra da Nova Zelândia Jacinda Ardern, a jornalista Maria Ressa, vencedora do Nobel da Paz em 2021, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e o presidente da Gana, Nana Akufo-Addo.