A Cia Os Crespos vai estrear no domingo (12) a peça "De Mãos Dadas com Minha Irmã", no Sesc Bom Retiro, em São Paulo. O espetáculo, voltado para crianças e adolescentes, narra a história da heroína Obá, interpretada pela atriz Lucelia Sergio, que precisa salvar o seu povo da seca.

A Cia Os Crespos apresenta a peça 'De Mãos Dadas com Minha Irmã' - Mariana Ser/Divulgação

A montagem é baseada na mitologia africana Iorubá. Para a encenação, a protagonista interage com projeções animadas de personagens. A narração foi feita pela atriz Léa Garcia antes de sua morte.

Também participam da peça, fazendo a voz em off de alguns personagens os artistas Ailton Graça, Alzira Espíndola, Fabiana Cozza, Flávio Rodrigues, Ayô Tupinambá, entre outros.

ESTANTE

O jornalista André Barcinski recebeu convidados no lançamento da biografia "Tudo Passará – A Vida de Nelson Ned, o Pequeno Gigante da Canção", na noite de quinta (9), na Livraria da Travessa de Pinheiros, em São Paulo. No evento, Monalisa e Verônica Ned, filhas do cantor, participaram de um bate-papo com o escritor. O compositor Cláudio Fontana também esteve presente.