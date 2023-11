A Companhia da Memória irá apresentar a peça "Punk Rock", do dramaturgo inglês Simon Stephens, a partir do próximo sábado (11), na Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo.

A montagem se passa na biblioteca de um colégio particular, onde sete estudantes se preparam para as provas do vestibular. O texto discute o elitismo na educação, a disputa entre os alunos, a presença do bullying e ataques que têm ocorrido em instituições de ensino nos últimos anos.

Elenco da peça "Punk Rock", que será apresentada em São Paulo - Ale Catan/Divulgação

"Como lidar com a violência nas escolas? É preciso pensar como podemos enfrentar esses conflitos, esses traumas, buscando apontamentos de saída que nos ajudem a imaginar uma outra escola", diz Marina Nogaeva Tenório, uma das diretoras do espetáculo.

"Punk Rock" foi encenado pela primeira vez pela Companhia da Memória em 2018. Agora, a produção volta com uma nova concepção cênica.

A montagem faz parte do projeto artístico do grupo chamado Pentalogia do Feminino, que propõe a encenação de cinco obras de diferentes temas, mas sob a perspectiva do feminino.

A peça ficará em cartaz até 9 de dezembro, sempre aos sábados. Após as apresentações, haverá um ciclo de palestras com o tema "Punk Rock - Escola sem Armas".

Além de Marina, Ondina Clais e Ruy Cortez assinam a direção artística.

LOVE SONGS

O DJ Zé Pedro recebeu convidados para o lançamento de seu livro "Mela Cueca – As Canções de Amor que O Mundo Esqueceu", realizado na casa de música Bona, em São Paulo, na segunda (6). A apresentadora Adriane Galisteu e a cantora Zélia Duncan prestigiaram o evento.