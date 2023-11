O curta-metragem "São Marino", dirigido pela cineasta Leide Jacob, foi selecionado para a sexta edição da Mostra Sesc de Cinema. O trabalho poderá ser assistido no CineSesc da rua Augusta, na região central da capital paulista, em 12 de dezembro.

Gabriel Lodi, Omo Afefe, padre Julio Lancellotti, Daniel Veiga e Leo Moreira Sá em cena do curta "São Marino", dirigido por Leide Jacob - Rosa Caldeira/Divulgação

PIPOCA

No mesmo dia, o curta integrará a programação do festival BogoShorts, realizado em Bogotá, na Colômbia.

RUÍDO

À época do anúncio de seu lançamento, no ano passado, "São Marino" causou espécie por fazer uma releitura da história de santa Marina sob a ótica LGBTQIA+. O curta aborda discussões contemporâneas ao contar a história de Marino, pessoa trans que teria vivido no Líbano do século seis e, após a sua morte, foi canonizada como santa.

DEIXA DISSO

O padre Julio Lancellotti, que narra a história, chegou a ser alvo de dezenas de pedidos de punição por participar da obra. A Arquidiocese de São Paulo, no entanto, descartou qualquer represália.

CELEBRAÇÃO

O advogado José Luis Oliveira Lima prestigiou a festa beneficente do IDDD (Instituto de Defesa do Direito de Defesa) que reuniu juristas, criminalistas e defensores de direitos humanos no edifício Itália, no centro de São Paulo, na quarta (29). Os advogados Antonio Claudio Mariz de Oliveira e Pierpaolo Cruz Bottini estiveram lá. O advogado Fábio Tofic Simantob também compareceu.