Os advogados Antonio Claudio Mariz de Oliveira, José Luis Oliveira Lima, Pierpaolo Cruz Bottini, Dora Cavalcanti e Fábio Tofic Simantob prestigiaram a festa beneficente do IDDD (Instituto de Defesa do Direito de Defesa) que reuniu juristas, criminalistas e defensores de direitos humanos no edifício Itália, no centro de São Paulo, na quarta-feira (29).

O presidente do IDDD, Guilherme Ziliani Carnelós, e a diretora-executiva da instituição, Marina Dias, receberam também convidados como as advogadas Priscila Pamela e Flávia Rahal e o advogado Bruno Salles.

O advogado e presidente do IDDD, Guilherme Ziliani Carnelós, durante a festa beneficente do IDDD, em São Paulo - Folhapress

A advogada Renata Mariz de Oliveira também esteve lá, assim como os advogados Hugo Leonardo, Theo Dias e Eduardo Muylaert.

O evento buscou arrecadar fundos para projetos da instituição que serão realizados em 2024. Neste ano, o IDDD promoveu formações sobre direito e processo penal para mulheres encarceradas, ofereceu uma capacitação para 400 profissionais da Polícia Judiciária e prestou assistência jurídica gratuita a 241 pessoas condenadas ao pagamento da pena de multa.

A festa também celebrou as conquistas alcançadas em 2023 pelo instituto, que se volta ao enfrentamento da seletividade penal, do encarceramento em massa, do autoritarismo e do racismo institucional.

Atualmente, o IDDD congrega 350 associados de 15 estados brasileiros.