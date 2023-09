A Osesp (Orquestra Sinfônica do estado de São Paulo) vai receber um grupo de 15 sobreviventes do Holocausto, que vivem na capital paulista, em um concerto que será realizado no próximo dia 28, na Sala São Paulo, no centro da cidade.

Sob a batuta do maestro Thierry Fischer, o grupo irá tocar peças como "As Sombras do Tempo", do francês Henri Dutilleux, inspirada no livro "O Diário de Anne Frank", com participação de três vozes do coro infantil.

Thierry Fischer, regente da Osesp - Isabela Guasco - 3.jul.2019/Divulgação

DESENHO

O quadrinista Mauricio de Sousa recebeu o Prêmio Personalidade da Comunicação 2023, em cerimônia realizada na semana passada, no teatro Unibes Cultural, em São Paulo. A premiação é uma iniciativa da Mega Brasil Comunicação, dirigida por Marco Antonio Rossi e Eduardo Ribeiro. A secretária de Comunicação do Governo de São Paulo, Lais Vita, prestigiou a homenagem.