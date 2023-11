A professora, escritora e jornalista Rosane Borges, a diretora da Anistia Internacional, Jurema Werneck, a historiadora Valdecir Nascimento e a jornalista Flávia Oliveira se reunirão nesta segunda-feira (20) para uma live com o tema "Resistências Negras".

Realizado na mesma data em que se celebra o Dia da Consciência Negra, o debate se propõe a recuperar a memória de Zumbi dos Palmares e o legado das lutas do movimento negro brasileiro.

Material de divulgação da live "Resistências Negras", que será promovida pela professora, escritora e jornalista Rosane Borges nesta segunda-feira (20) - Divulgação

Temas como apropriação cultural, luta antirracista, participação política institucionalizada e sofrimento psíquico e racismo serão abordados.

A live poderá ser assistida a partir das 10h30 por meio do canal do YouTube de Rosane Borges, que encabeça a iniciativa. A conversa será mediada pela jornalista Alane Reis, do Instituto Odara, e terá espaço para a participação do público.