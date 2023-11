O casal de jornalistas Sandra Annenberg e Ernesto Paglia vai apresentar o prêmio Jabuti deste ano. A cerimônia será realizada no próximo dia 5, no Theatro Municipal de São Paulo.

Os jornalistas Ernesto Paglia (jornalista) e Sandra Annenberg em evento em São Paulo - Mathilde Missioneiro -12.set.2023/Folhapress

A premiação existe desde 1958 e se firmou rapidamente como principal referência na escolha anual dos destaques da literatura e produção editorial brasileira.

Os vencedores são escolhidos por uma equipe de três jurados por categoria, selecionados por um time curatorial da Câmara Brasileira do Livro (CBL) capitaneado este ano pelo educador Hubert Alquéres.

A cerimônia será exibida também no canal oficial no YouTube da CBL e no Tiktok do Prêmio Jabuti.

NOITE DE GALA

O médico Roberto Kalil Filho fez uma participação especial tocando sax em show que a cantora Daniela Mercury apresentou em um evento beneficente da Sociedade Brasileira de Trombose e Hemostasia (SBTH). O músico Gilberto Gil também deu uma palhinha e marcou presença no evento ao lado da sua mulher, a empresária Flora Gil. Os convidados da celebração, que ocorreu na semana passada, no Rosewood Hotel, em São Paulo, foram recepcionados pelo presidente emérito da SBTH, Cyrillo Cavalheiro Filho, e sua mulher, Gabriela Cambui.