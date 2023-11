O artista Mundano irá espalhar tampas de privada decoradas pela cidade de São Paulo em uma ação para chamar a atenção da população sobre como o Brasil precisa avançar em diversos aspectos no saneamento básico. A iniciativa é uma parceria dele com o Instituto Água e Saneamento (IAS) para marcar o Dia Mundial do Banheiro, celebrado mundialmente no próximo domingo (19).

O artista Mundano - Zanone Fraissat -24.jul.2018/Folhapress

Cada tampa de privada terá um QR Code. Ao acessá-lo, as pessoas serão levadas ao site diamundialdobanheiro.org.br, que o IAS preparou especialmente para a data. O portal apresenta dados sobre o assunto, como o de que quase quatro em cada dez crianças e adolescentes brasileiros (37%) não contam com saneamento básico, segundo levantamento da Unicef publicado em outubro deste ano.

O site também destaca ideias para "acelerar a mudança", além de informações sobre debates que ocorrerão nos dias 22 e 23 deste mês.

O artista Mundano ainda promoverá outras intervenções ligadas ao Dia Mundial do Banheiro como parte da exposição "Resíduos Mundanos", que ele estreia nesta terça (14), na Galeria Parede Viva, na capital paulista.

TABLADO

A atriz Bete Coelho recebeu convidados na estreia da peça "Ana Lívia", no Teatro Anchieta, no Sesc Consolação, em São Paulo, na semana passada. A direção do espetáculo é assinada por Daniela Thomas. A diretora Monique Gardenberg esteve lá.