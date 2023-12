O presidente Lula (PT) termina o primeiro ano de seu terceiro mandato mantendo distância de empresários com quem dialogou intensamente em suas duas primeiras gestões.

O presidente Lula (PT) durante reunião ministerial no Palácio do Planalto. - Adriano Machado-20.12.2023/Reuters

BINÓCULO

Empresários ouvidos pela coluna afirmam que Lula nunca teve celular que atendesse imediatamente. Mas que sempre retornava os telefonemas de muitos deles e marcava audiências quando solicitavam.

BINÓCULO 2

Mais do que isso: o presidente costumava convocá-los para conversas reservadas, ouvindo opiniões e levando em conta as considerações que eram feitas a ele.

BINÓCULO 3

Neste governo, Lula não apenas deixou de convidá-los para encontros restritos, como em muitos casos sequer retorna às chamadas.

ELE, SIM

Um dos poucos empresários com quem Lula conversa com frequência, segundo também ministros de seu governo, é o presidente da Fiesp, Josué Gomes da Silva.

EM FAMÍLIA

Além da representatividade do cargo que ocupa, Josué tem amizade antiga com Lula: o pai dele, José de Alencar, foi vice-presidente do petista nos dois primeiros mandatos. Ele morreu em 2011, vítima de um câncer.

AGENDA

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirma que Lula teve que se concentrar, no primeiro ano deste mandato, em uma agenda internacional intensa e também em reconstruir o governo.

AGENDA 2

"O tempo dedicado à necessidade da agenda internacional para reposicionar o Brasil e à necessidade de reconstruir o governo destruído são incomparáveis a momentos anteriores", afirma.

AGENDA 3

"Com tudo isso, vamos terminar o ano com aumento do crescimento, queda da inflação e do desemprego (há sete anos essas três coisas não aconteciam ao mesmo tempo), bolsa com resultado histórico e aprovando tudo que [o governo] precisava aprovar no Congresso", completou ele.

CIRCUITO

No próximo ano, diz o ministro, Lula deve se dedicar mais a viajar pelo Brasil.

RITMO

