O grafiteiro manauara André Hullk fará um trabalho em homenagem à cacique indígena Catarina Nimbopuruá na empena de um prédio da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo) localizado no Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo.

A cacique Catarina Nimbopuruá, que será homenageada por André Hullk com um grafite em prédio no Itaim Paulista, em São Paulo - Chico Max/Divulgação

Hullk, que exalta a cultura indígena em trabalhos espalhados por todo o Brasil, conheceu a história da cacique durante uma passagem por Peruíbe, no litoral paulista, onde ela vive.

Para a execução de seu novo trabalho, que deve ser finalizado até a próxima quinta-feira (7), Hullk contará com o auxílio de dois assistentes indígenas.

O projeto é viabilizado pelo edital da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo para o Museu de Arte de Rua (MAR), que busca valorizar os espaços urbanos por meio da arte.

UM BRINDE

As advogadas Gabriela Araujo, Maíra Recchia e Priscila Pamela dos Santos, da banca Araujo Recchia Santos Sociedade de Advogadas, homenagearam a ministra do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) Edilene Lôbo em um jantar realizado no restaurante Cantaloup, em São Paulo, na quinta-feira (30). O advogado Bruno Salles, o deputado estadual Emidio de Souza (PT) e o coordenador do grupo Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho estiveram lá. A presidente do Sindicato dos Policiais Federais de São Paulo, Susanna do Val Moore, e a deputada federal Juliana Cardoso (PT-SP) compareceram.