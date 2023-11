O deputado estadual Emidio de Souza (PT) enviou um requerimento de informações ao Governo de São Paulo questionando por que o estado recusou verbas do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), promovido pelo governo federal, para a construção de 54 CEUs da Cultura no estado.

Como revelou a coluna, a gestão comandada por Tarcísio de Freitas (Republicanos) não inscreveu municípios no programa, embora 94 cidades tenham enviado seus projetos. O governo estadual diz que a verba seria insuficiente para a construção dos prédios.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, durante reunião no Palácio do Planalto, em Brasília, após ataques do 8/1 - Pedro Ladeira - 9.jan.2023/Folhapress

Emidio, que é um aliado próximo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pede que o governo Tarcísio envie à Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) a íntegra dos processos administrativos relacionados à tomada de decisão.

"Se oficial essa informação, o prejuízo para a área cultural seria grande, já que se perderia uma oportunidade única de ampliar a rede de equipamentos culturais no território do estado de São Paulo", afirma o deputado estadual.

Procurado pela coluna, o Governo de São Paulo diz que o governo federal destinaria cerca de R$ 2 milhões para a construção de cada CEU —e que eles não poderiam ser erguidos por menos de R$ 5 milhões, de acordo com os cálculos da administração estadual.

O governo do estado teria que entrar com a diferença e arcar com os custos do funcionamento de cada equipamento, e diz não ter verba prevista para os investimentos.

A gestão Tarcísio afirma que não há qualquer interferência política na decisão, já que verbas do PAC para outros programas estão sendo aceitas.

A medida, já comunicada a algumas cidades, causou indignação em prefeituras que tinham apresentado seus projetos para os CEUs.