O cantor Arnaldo Antunes e o pianista Vitor Araújo vão lançar uma versão em vinil do disco "Lágrimas no Mar", no próximo dia 27, pelo projeto Rocinante Três Selos. O trabalho contará com capa dupla, pôster e letras das músicas impressas, além de texto do escritor Bento Araujo.

Arnaldo Antunes (à dir.) e Vitor Araújo (à esq.) em projeto do disco 'Lágrimas no Mar' - Arnaldo Antunes

VITROLA

O álbum é fruto de uma parceria entre os músicos, que surgiu em 2020, durante a pandemia de Covid-19, quando apresentaram juntos e de forma online o espetáculo "O Real Resiste". O trabalho reúne canções inéditas e releituras de clássicos, a exemplo de "Como Dois e Dois", de Caetano Veloso, e "Fim de Festa", de Itamar Assumpção.

REINO ENCANTADO

O ator e youtuber Luccas Neto recebeu convidados para a pré-estreia do seu novo filme, "Príncipe Lu e a Lenda do Dragão", no shopping Eldorado, em São Paulo, na manhã de terça-feira (16). As atrizes Anajú Dorigon e Flavia Monteiro, que estão no elenco do longa, também marcaram presença no evento.