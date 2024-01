O advogado Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do grupo Prerrogativas, diz festejar a possível indicação do ministro aposentado do STF (Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski para chefiar o Ministério da Justiça.

Apoiado publicamente por integrantes do PT, movimentos sociais, nomes representativos da advocacia brasileira e lideranças de partidos como MDB e PSD, o advogado foi um dos nomes ventilados para suceder Flávio Dino, que deixará o cargo para se tornar ministro do Supremo.

O ministro aposentado do STF Ricardo Lewandowski e o advogado Marco Aurélio de Carvalho durante solenidade na Alesp, em São Paulo - Ronny Santos - 29.mai.2023/Folhapress

Em nota, o coordenador do Prerrogativas parabeniza o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela escolha, elogia Lewandowski por sua trajetória e diz que o futuro indicado reúne todas as condições para ser um dos melhores ministros da Justiça da história do país.

"Ricardo Lewandowski honrou a toga e todas as funções que ocupou ao longo da sua vida pública. Sempre foi gentil e generoso com todos com quem trabalhou. Prestigiou a advocacia e a liberdade de imprensa como nenhum outro integrante do Judiciário", diz Carvalho.

"[Ele] terá o meu apoio incondicional para enfrentar os graves problemas de segurança pública pelos quais passamos. Terá, também, o meu apoio incondicional para enfrentar as mazelas de um racismo estrutural que está presente em todos os segmentos do nosso sistema de Justiça e nos demais espaços de poder", acrescenta.

Carvalho afirma à coluna que desde o princípio era um entusiasta da indicação do ministro aposentado para a Justiça, e que se compromete a reverter todo o apoio que recebeu nos últimos meses em prol do magistrado.

Integrantes do Prerrogativas afirmam que, apesar da torcida pelo nome do advogado, o grupo celebra a escolha de Lewandowski. Nas palavras de um dos membros, a preocupação era de que fosse indicado ao cargo "um dublê qualquer".

Como mostrou a Folha, Lewandowski só não foi indicado ainda porque falta definir a montagem da equipe e reorganizar seu escritório de advocacia. A expectativa é a de que o anúncio seja feito até o final da semana.

Hoje o principal cotado para a secretaria-executiva é o advogado baiano Manoel Carlos de Almeida Neto. Ele já foi assessor de Lewandowski, de quem é próximo há mais de duas décadas, e teve por ele o nome defendido para a penúltima vaga aberta no STF.

"A gente acha, realmente, que ele tem que ter liberdade plena para montar a equipe e escolher os nomes dele", afirma Marco Aurélio de Carvalho. "A gente acha natural que ele escolha o Manoel, que é alguém que esteve do lado dele a vida toda e que, inclusive, é do grupo Prerrogativas", acrescenta.

Leia, abaixo, a íntegra da nota elaborada por Marco Aurélio de Carvalho:

"A melhor e mais sábia escolha

A indicação do nosso querido Ministro Ricardo Lewandowski para o cargo de Ministro da Justiça e da Segurança Pública é um verdadeiro presente para todos e todas nós .

Ricardo Lewandowski honrou a toga e todas as funções que ocupou ao longo da sua vida pública.

Sempre foi gentil e generoso com todos com quem trabalhou.

Prestigiou a advocacia e a liberdade de imprensa como nenhum outro integrante do Judiciário.

Teve a coragem necessária para dizer o que precisava ser dito, em especial nos momentos mais delicados da nossa história.

Nunca se escondeu na conveniência do silêncio.

Não se acovardou ou acocorou frente a pressão da mídia, da opinião pública e das hordas ávidas pelos tais justiçamentos.

Serviu o país com coragem e independência.

Nunca, em momento algum, deixou de atuar para conter o ativismo judicial, com suas duas perversas faces, a judicialização da política e a politização do Judiciário.

É um dos juristas mais preparados da atualidade.

Tem, pois, todas as condições para se tornar um dos melhores ministros da Justiça da história da República .

Terá o meu apoio incondicional para enfrentar os graves problemas de segurança pública pelos quais passamos.

Terá, também, o meu apoio incondicional para enfrentar as mazelas de um racismo estrutural que está presente em todos os segmentos do nosso sistema de justiça e nos demais espaços de poder.

Tenho certeza de que não se deixará sucumbir pela visão atrasada dos que enxergam estas pautas como fruto de ‘identitarismos infantis’ ou coisas do gênero, e nem tão pouco pela pressão dos que costumam aderir ao nefasto populismo penal que só agrava os problemas que promete combater.

Tenho certeza, também, de que terá a energia necessária para enfrentar os efeitos perversos de um política de encarceramento em massa que prende muito e muito mal.

Não se esquivará dos desafios impostos por um sistema penitenciário medieval, e nem tão pouco da necessidade de rever, com urgência, nossa política para mortos e desaparecidos em nosso país.

Com a confiança do presidente Lula e de cada um de nós, o ministro Ricardo Lewandowski formará uma grande equipe e nos encherá de orgulho e de esperança.

Sorte e sucesso em mais este enorme desafio.

E parabéns ao presidente Lula!"