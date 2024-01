O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu defendeu a reeleição de Lula (PT) e se mostrou decidido a voltar a protagonizar o debate público em entrevista à CNN Brasil.

"Vou passar a falar publicamente agora. Vou participar do debate público a partir deste ano", afirmou ele, após dizer que não cultiva expectativas de integrar o atual governo petista.

José Dirceu durante cerimônia em homenagem a autoridades em defesa da democracia, em galpão do MST, em São Paulo - Mathilde Missioneiro - 15.set.2023/Folhapress

O ex-ministro ainda expôs sua ideia de projeto para que forças progressistas tenham um ciclo duradouro à frente de governos e se mostrou confiante caso o atual presidente da República decida concorrer à reeleição. "Em 2026, nós vamos reeleger o Lula", afirmou.

A entrevista foi concedida por Dirceu ao diretor de jornalismo da sucursal de Brasília da emissora, Daniel Rittner, e à âncora Tainá Falcão. O especial "CNN Entrevistas com José Dirceu" irá ao ar na quinta-feira (25), a partir das 23h.

PIPOCA

A cineasta Beatriz Seigner e a atriz Sharon Cho compareceram à pré-estreia do filme "Vidas Passadas" no Espaço Itaú de Cinema, no shopping Frei Caneca, em São Paulo, na noite de terça-feira (23). O longa sul-coreano foi indicado ao prêmio de melhor filme e roteiro adaptado no Oscar deste ano. O diretor da California Filmes, Euzébio Munhoz Jr., esteve lá.