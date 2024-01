O presidente Lula (PT) inicia o segundo ano de seu terceiro mandato ainda enfrentando uma resistência expressiva dos evangélicos. Na avaliação de 40% deles, é possível perceber pioras em relação ao governo de Jair Bolsonaro (PL), revela a nova edição da Pesquisa CNT de Opinião feita pelo Instituto MDA Pesquisa.

Outros 33% dos respondentes protestantes, porém, dizem identificar melhorias na gestão do petista, enquanto 24% afirmam ver um governo semelhante ao de seu antecessor.

Lula, então candidato, se reúne com eleitores evangélicos em São Paulo - Marlene Bergamo - 19.out.2022/Folhapress

Os índices contrastam com as respostas dadas por praticantes da fé católica, entre os quais 54% dizem ver um governo melhor que o de Jair Bolsonaro, 25% identificam pioras e 20% apontam que as duas gestões são semelhantes.

Ao comparar os governos petista e bolsonarista, os evangélicos lideram como os mais desgostosos. Na sequência, os maiores percentuais de avaliação negativa aparecem entre aqueles que ganham mais de cinco salários mínimos (38%) e têm ensino superior (36%).

A pesquisa da CNT (Confederação Nacional do Transporte) foi feita com base em 2.002 entrevistas presenciais realizadas entre quinta-feira (18) e domingo (21). A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, e o nível de confiança, de 95%.

Em outubro de 2023, quando a CNT divulgou seu levantamento mais recente, 42% dos evangélicos diziam que o governo Lula estava sendo pior que o anterior —de lá para cá, houve uma variação de dois pontos percentuais para menos dentro da margem de erro. Na época, a percepção de melhora também foi indicada por 33% dos entrevistados protestantes.

A 160ª edição da Pesquisa CNT de Opinião, que será divulgada na íntegra nesta terça-feira (23), ainda aferiu a avaliação geral da gestão Lula pelos dois estratos religiosos.

O governo foi avaliado como ótimo ou bom por 31% dos evangélicos, como ruim ou péssimo por 36% deles e como regular por 30%. Entre católicos os índices foram de 49%, 24% e 27%, respectivamente.

Em outubro de 2023, o governo Lula era visto como ótimo ou bom por 29% dos evangélicos, como ruim ou péssimo por 38% deles e como regular por 30%. Em comparação à pesquisa deste mês, as variações de ótimo ou bom e de ruim ou péssimo registraram queda, mas dentro da margem de erro.

O levantamento feito na semana passada também perguntou a opinião dos respondentes sobre uma eventual reeleição de Lula em 2026. Entre os 55,2% que dizem aprovar a atuação do petista, 78,3% apoiam que ele se candidate no próximo pleito presidencial, ante 16,5% que rejeitam a ideia e 5,2% que disseram não saber avaliar.

A pesquisa ainda identificou que a maior parte dos 39,6% que dizem desaprovar a atuação de Lula está aberta a mudar de opinião. Neste grupo, 63,3% afirmam que poderiam passar a aprovar o petista caso ele "consiga reduzir a inflação, melhorar a economia, reduzir o desemprego e melhorar qualidade de vida" dos brasileiros. Outros 34% rechaçam a ideia de aprová-lo mesmo diante da melhora desses indicadores, e 2,7% dizem não saber avaliar.

A íntegra da nova Pesquisa CNT de Opinião será divulgada no canal da confederação no YouTube a partir das 11h. Além da avaliação sobre o primeiro ano do atual governo de Lula, o levantamento trará dados sobre a visão dos brasileiros em temas como emprego, educação, saúde, segurança e inteligência artificial.

